خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements
استعرض وزير النقل، المهندس كامل الوزير، خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى والتي بدأها بالاشارة الى ان اقليم القاهرة الكبرى يعيش به 25 مليون مواطن وهو مايعادل 25 % من سكان مصر ويتردد عليها 4 مليون مواطن وان هذا الزحام المروري في القاهرة الكبرى يتسبب في زيادة في استهلاك الوقود وتلوث البيئة وزيادة في زمن الرحلات والحوادث.

مشيرا الى أن توجيهات القيادة السياسية عند اعلان انشاء العاصمة الادارية الجديدة ارتكزت على تنفيذ خطة شاملة يراعى فيها الحفاظ على المكانة التاريخية للقاهرة عند اقامة المشروعات وربط القاهرة بالعاصمة الادارية والتجمعات العمرانية الجديدة واستخدام اتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وانظمة الاتوبيسات السريعة ( BRT) واستحداث وسائل النقل الجماعي السككي ذات الجر الكهربائي.

موضحا ان تطوير المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبري مثل طرق (القطامية السخنة، القاهرة السويس، جنيفا، القاهرة الإسماعيلية، الهايكستب بلبيس، شبرا بنها، القاهرة الاسكندرية الزراعي، القاهرة الاسكندرية الصحراوي، محور تحيا مصر، طريق 6 أكتوبر – الواحات، طريق القاهرة – الفيوم، طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق الجيش التنمية شرق النيل ).

حيث يبلغ طول محور تحيا مصر 323 كم منها 35 كم داخل القاهرة وبه كوبري ملجم هو الاعرض في العالم ويصل عرضه 67.3 متر وفتحته الملاحية الى 300 متر واجمالي تكلفته 5 مليارات جنيه وانه جزء من محور تنموي كبير من الضبعة على البحر المتوسط الى العين السخنة على البحر الاحمر مضيفا انه تم تنفيذ 3 طرق دائرية.

واستعرض خطة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 106 كم والتي تشمل توسعة الطريق إلي 7 حارات لكل إتجاه و8 حارات لكل إتجاه عند كوبري المنيب، كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية ورفع كفاءة الأجزاء المنهارة من الطريق وتطوير أنظمة الأمان والحماية علي الطريق وتطوير خطة توسعة وإنارة الطريق مشيرا الى اهمية طريقي الدائري الأوسطي والإقليمي في ربط الطرق الرئيسية ببعضها وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات لافتا الى افتتاح القيادة السياسية شبكة محاور الطرق والكباري الداخلية يونيو 2020 مستعرضا مشروعات الطرق والكباري بالقاهرة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشروعات النقل اليوم.
خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى
خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى
خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى
خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ ساعتين

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعة و نصف

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ 19 دقيقة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد قفزة التصنيف العالمي لمصر.. مشروعات الطرق القومية في عهد "السيسي" شريان التنمية

مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق: "الدائري طريق موت وأنا شخصيًا بخاف أمشي عليه" (فيديو)

التفاصيل الكاملة.. السيسي يفتتح محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر"

هاني يونس ينفي انكسار الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج: "زي الفل"

في عهد "السيسي".. أبرز مشروعات الطرق والكباري

وزيرا النقل والتنمية المحلية و3 محافظين يناقشون تطوير "الطريق الدائري"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية