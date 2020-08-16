بتخفيض 50%.. معرض كتاب لوزارة السياحة والآثار بساقية الصاوي

قالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي في وزارة السياحة والآثار إن الإدارة كممثل للوزارة باتحاد الناشرين المصريين سوف تشارك غدًا فى معرض الكتاب المقام بساقية الصاوى فى الفترة من ١٧ - ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠م، بعدد كبير من الإصدرات.





وأوضحت متولى، أن الوزارة سوف تعرض كافة إصدارات المجلس الأعلى للآثار المتنوعة فى مجال علم الآثار والتاريخ القديم ومجموعة من كتب الأطفال، بالإضافة إلى نماذج للتحف الأثرية التى تعبر عن روعة وجمال الفن المصرى القديم.





وأضافت الدكتورة نجوى متولي أن نسبة خصم 50% ستطبق على النماذج الفنية، والكتب الأجنبية الصادرة قبل 2011، والتى يزيد ثمنها عن خمسين جنيهًا، وذلك خلال فترة المعرض، والمعرض مفتوح يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً طوال فترة عمله.





وزار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم السبت محمية رأس محمد لتفقد مركز الزوار التابع لها والوقوف على أعمال التطوير وجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ لتفقد مستجدات أعمال متحف آثار شرم الشيخ، وتعتبر هذه المحمية واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية في مصر والعالم.





وأشاد الوزير بجهود وزارة البيئة للحفاظ على المحمية وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لتنمية مناطق الجذب السياحى بالمحميات والترويج للسياحة البيئية بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.





وخلال الزيارة، التقى الدكتور خالد العناني ببعض السائحين المصريين والعرب والأجانب من دول أوكرانيا وبيلاروسيا والمجر، الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه، مؤكدين على التزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها مصر، ولافتين إلى أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا فى أمان، وأن هذه الاجراءات لم تؤثر على استمتاعهم برحلاتهم السياحية.





وأشاروا إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة، توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية.



