بتخفيض 50%.. معرض كتاب لوزارة السياحة والآثار بساقية الصاوي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي في وزارة السياحة والآثار إن الإدارة كممثل للوزارة باتحاد الناشرين المصريين سوف تشارك غدًا فى معرض الكتاب المقام بساقية الصاوى فى الفترة من ١٧ - ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠م، بعدد كبير من الإصدرات. 

وأوضحت متولى، أن الوزارة سوف تعرض كافة إصدارات المجلس الأعلى للآثار المتنوعة فى مجال علم الآثار والتاريخ القديم ومجموعة من كتب الأطفال، بالإضافة إلى نماذج للتحف الأثرية التى تعبر عن روعة وجمال الفن المصرى القديم.

وأضافت الدكتورة نجوى متولي أن نسبة خصم 50% ستطبق على النماذج الفنية، والكتب الأجنبية الصادرة قبل 2011، والتى يزيد ثمنها عن خمسين جنيهًا، وذلك خلال فترة المعرض، والمعرض مفتوح يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً طوال فترة عمله. 

وزار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم السبت محمية رأس محمد لتفقد مركز الزوار التابع لها والوقوف على أعمال التطوير وجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ لتفقد مستجدات أعمال متحف آثار شرم الشيخ، وتعتبر هذه المحمية واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية في مصر والعالم.

وأشاد الوزير بجهود وزارة البيئة للحفاظ على المحمية وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لتنمية مناطق الجذب السياحى بالمحميات والترويج للسياحة البيئية بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور خالد العناني ببعض السائحين المصريين والعرب والأجانب من دول أوكرانيا وبيلاروسيا والمجر، الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه، مؤكدين على التزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها مصر، ولافتين إلى أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا فى أمان، وأن هذه الاجراءات لم تؤثر على استمتاعهم برحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة، توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية.

وأعربوا للوزير عن رغبتهم في زيارة أهرامات الجيزة والأماكن الأثرية في مصر، وعن موعد فتح الرحلات السياحة الثقافية، وعدهم الوزير بإستئناف رحلات السياحة الثقافية فى القريب العاجل.
بتخفيض 50%.. معرض كتاب لوزارة السياحة والآثار بساقية الصاوي
بتخفيض 50%.. معرض كتاب لوزارة السياحة والآثار بساقية الصاوي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب مصر محمية راس محمد الكتاب

أخبار تهمك

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 12 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 10 ساعات

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ ربع ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

"البيئة": حملة نظافة بمحمية وادي الجمال للتوعية بأهمية المحميات

ضمن الجناح المصري.. "البيئة" تشارك في المعارض الأثرية الدولية

العناني يتفقد فنادق شرم الشيخ ويلتقي بالسائحين قبل مغادرتهم البلاد

اجتماع مع بعثات الاتحاد الأوروبي.. والعناني: نسب الإصابة لدينا أقل

السفير السويدي: إجراءات السلامة الصحية المصرية مذهلة

سائحون لوزير السياحة: سننقل ما شهدناه بمصر إلى بلادنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية