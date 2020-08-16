بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن بيراميدز دخل في مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، من أجل التعاقد معه رسميا، خاصة ان اللاعب يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير القادم.





وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "بيراميدز دخل في مفاوضات مع فرجاني ساسي واللاعب يتبقي له موسم واحد في عقده مع الزمالك".





وأضاف:" فرجاني يتقاضي مع الزمالك مليون و 700 ألف يورو سنويا، وأحد مسئولي نادي بيراميدز فتح ملف المفاوضات مع وكيله مهند عون، وقاموا بجس نبضه من أجل التعاقد معه في الموسم بعد القادم".





وأكمل:" من الوارد أن ينضم فرجاني لنادي بيراميدز في الموسم بعد القادم، بشكل مجاني، في حالة عدم التجديد معه من جانب إدارة الزمالك".





وواصل: "الزمالك لابد أن يعمل على تجديد عقد فرجاني ساسي، لو اراد الاحتفاظ به رسميا وتجديد عقده".





وختم: "بيراميدز كسر كل المعايير في الصفقات خلال الفترة الماضية، وانهى مصطلح ابن النادي، والكل يبحث عن الأموال فقط".











