ملك أحمد زاهر تعلن انضمامها لمسلسل "لؤلؤ"

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أعلنت الفنانة ملك أحمد زاهر عن انضمامها لمسلسل "لؤلؤ"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت ملك أحمد زاهر قائله: "بسم الله توكلت على الله، وحشتني الكاميرا أوي ادعولي".



يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.



وكانت كان آخر أعمال ملك أحند زاهر مسلسل القاصرات بطولة الفنان صلاح السعدني وياسر جلال وداليا البحيري ومنة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي، من إخراج مجدي أبو عميرة".