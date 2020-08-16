فايلر يعيد أزارو للأهلي.. ومركز جديد لجونيور أجايي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:31 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي يدرس إعادة جونيور أجايي لمركز المهاجم الصريح.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "فايلر يدرس إعادة جونيور أجايي لقيادة هجوم الأهلي في المباريات المقبلة بعد المستوى المتواضع لعدد من اللاعبين في هذا المركز".

وأضاف:" أن إدارة الأهلي قررت بنسبة كبيرة إعادة وليد آزارو لقيادة الهجوم بعد ضياع صفقة جاكسون موليكا".

وواصل:" هناك نية لتجديد عقد وليد آزارو، وإعادة تسجيله ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل".



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