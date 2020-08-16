فلامينجو يتجاوز كوريتيبا ويحقق فوزه الأول بالدوري البرازيلي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
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سجل فريق فلامينجو فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري البرازيلي وتغلب على مضيفه كوريتيبا 1 /صفر فجر الأحد في المرحلة الثالثة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل بالميراس مع جوياس 1 /1 وجريميو مع كورينثيانز باوليستا سلبيا.

وقاد جيورجيان دي اراسكايتا فريقه فلامينجو للفوز على ملعب كوريتيبا بهدف سجله في الدقيقة 28.

ورفع فلامينجو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم عقب خسارته في أول مباراتين له، في الوقت الذي ظل فيه كوريتيبا في المركز الأخير بدون نقاط.

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