بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:29 م
بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي بيراميدز قرر رفع عقد عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "إدارة بيراميدز قررت رفع عرض السعيد بعد انضمام رمضان صبحي، خاصة أنه يمتلك بند في عقده يمنحه الراتب الأعلي في الموسم".

وأضاف:" رمضان صبحي يحصل على 33.5 مليون جنيه في الموسم، وسيتم رفع عقد عبدالله السعيد أو يتساوى مع رمضان صبحي".

وواصل:" بيراميدز سيتعاقد مع رمضان صبحي بـ100 مليون في 3 سنوات، وبالتالي لن تكون هناك أزمة للنادي في رفع عقد عبدالله السعيد".

وأكمل:" صفقة رمضان صبحي، لن تكون الأخيرة لنادي بيراميدز من الأهلي أو الزمالك".

وأتم:" هناك لاعب أيضا من الزمالك مطلوب في نادي بيراميدز".



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