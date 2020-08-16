باكس وليكرز أبرز المرشحين في أدوار إقصائية استثنائية بدوري السلة الأمريكي

يدخل موسم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاثنين مرحلة جديدة مع انطلاق الادوار الإقصائية "بلاي اوف"، التي تعد بمواجهات قوية في "فقاعة" اورلاندو في ولاية فلوريدا حيث سيكون ميلووكي باكس ولوس انجليس ليكرز أبرز المرشحين لبلوغ الدور المقبل، فيما سيغيب عامل افضلية الارض والجمهور هذا العام عن المنافسات.





فبعد موسم استتثنائي عكّره تفشي فيروس كورونا المستجد إذ توقفت المنافسات لقرابة خمسة اشهر، عاود الدوري نشاطة في مجمع "ديزني وورلد" في فلوريدا خلف ابواب موصدة ووفق بروتوكول صحي صارم.





إذ يمنع على الجماهير التواجد في حرم المجمّع حيث نجحت رابطة الدوري حتى الآن منذ استئنافه في يوليو الفائت من مواصلة المنافسات من دون اي اصابة بفيروس "كوفيد-19". ويدرك اللاعبون جيدا أنهم كلما تقدموا في الادوار والمباريات كلما بقوا معزولين عن افراد العائلة والاصدقاء.





وقال اليوناني يانيس انتيتوكومبو نجم ميلووكي باكس المتصدر في يوليو الفائت إنها "ستكون اصعب بطولة قد تفوز بها على الاطلاق".





وشاطره الرأي لاعب هيوستن روكتس اوستن ريفرز الذي اعتبر ان "الفريق الذي سيفوز هذا العام سيستحقها عن جدارة، إذ سيظهر أن لديه لاعبون تعاملوا بجدية مع فترة التوقف وحافظوا على لياقتهم وكانوا قادرين على استعادة +الكيمياء+ بينهم".





وصل باكس الى اورلاندو وهو ضامن صدارة المنطقة الشرقية وهو أنهى الدوري المنتظم بأفضل رصيد (56 انتصارا و17 هزيمة) حيث سيواجه اورلاندو ماجيك في الدور الاول من "بلاي اوف".





تفوق ميلووكي على ماجيك في المباريات الاربع جميعها التي جمعتهما هذا الموسم، الا ان باكس قدم مستويات سيئة بعد الاستئناف بفوزه بثلاث مباريات فقط مقابل خمس هزائم. الا ان انتيتوكومبو يؤمن أن فريقه قادر على استعادة مستواه الذي ظهر فيه قبل التوقف.





وقال افضل لاعب في الـ"ان بي ايه" الموسم الماضي "الآن حان وقت الـ+بلاي اوف+. لا أؤمن حتما بالتغيير المفاجئ الذي يتحدث عنه الجميع، أي أن نتغيّر فجأة بكسبة زر ونصبح أقوياء، ولكن أؤمن أنه إذا كنا جميعا على نفس الموجة وإذا كان الجميع مركزا ولعبنا كفريق، أعتقد أنه بإمكاننا أن نلعب أفضل بكثير".





أما متصدر المنطفة الغربية لوس انجليس ليكرز الذي عاد الى الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ عام 2013، فهو ايضا قدم مستويات سيئة بعد العودة بثلاثة انتصارات وخمس هزائم.





ويلتقي ليبرون جيمس، انتوني ديفيس وزملاؤهما في الدور الاول مع بورتلاند ترايل بلايزرز ونجمه داميان ليلارد، حيث سترافقهم ذكرى رحيل نجم ليكرز كوبي براينت الذي لقي حتفه في يناير في حادث تحطم هيليكوبتر لمحاولة الفوز باللقب هذا العام.





حقق بلايزرز اربعة انتصارات تواليا في مبارياته الاربع الاخيرة بما فيها المباراة الفاصلة "بلاي-اين" مع ممفيس جريزليز السبت ليحسم المركز الثامن والاخير المؤهل الى الادوار الاقصائية في الغربية.





واختير ليلارد الذي بلغ معدل تسجيله 37,6 نقطة في ثماني مباريات، افضل لاعب في مرحلة ما بعد الاستئناف.





- رابتورز البطل يلتقي مع نتس -





ونجح حامل اللقب تورونتو رابتورز في بلوغ الادوار الاقصائية رغم خسارة جهود الثنائي كواهي لينارد أفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي وداني جرين اللذين انتقلا الى لوس أنجليس كليبيرز ولوس أنجليس ليكرز تواليا.





ويلتقي رابتورز مع بروكلن نتس الذي حقق نتائج لافتة بعد الاستئناف محققا الفوز في خمس مباريات بما فيها على باكس وكليبيرز وصيف الغربية، مقابل ثلاث هزائم.





وقال مدرب تورونتو نيك كورس "لديهم العديد من اللاعبين الذين يلعبون بطاقة عالية وثقة كبيرة في الوقت الراهن. علينا ان نقدم اداءا جيدا جدا للتغلب عليهم".





وفي المواجهتين الاخريين في الغربية، يلتقي بوسطن سلتيكس مع فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز وانديانا بايسرز مع ميامي هيت.





وتفوق فيلاديلفيا على سلتيكس في ثلاث من اربع مباريات في الموسم المنتظم، ولكن مع غياب النجم الاسترالي بن سيمونز بداعي اصابة في الركبة وعدم ارتقاء الكاميروني جويل ايمبيد الى مستوياته المعهودة بعد الاستئناف، قد يكون سلتيكس امام فرصة محققة لخطف البطاقة.





في الغرب، سيحاول لينارد تكرار ما حققه الموسم الماضي مع رابتورز، الا انه سيصطدم وبول جورج وزملاؤهما اولا مع دالاس مافريكس بقيادة نجميه القويين هجوميا السلوفيني لوكا دونشيتش واللاتفي كريستابس بورزينجيس.





أما الواجهة بين دنفر ناجتس ويوتا جاز تعد بمباريات نارية وقد تلجأ الى لقاء سابع لتقارب الفريقين في المستوى والذي ظهر جليا في آخر مباراة جمعتهما والتي احتاج فيها دنفر لوقتين اضافيين ليحسمها لصالحه.





- "وضع تاريخي" –





مع غياب سان انتونيو سبيرز عن الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ عام 1997، فإن الظهور الثامن تواليا لهيوستن روكتس في هذا الدور يعتبر السلسلة الاطول بين الفرق المشاركة حاليا.





ويلتقي روكتس مع اوكلاهوما سيتي ثاندر الذي بدا في طريقه الى مرحلة إعادة البناء بعدما تخلى مع نهاية الموسم الماضي عن نجمه راسل وستبروك للحصول على خدمات صانع الالعاب المخضرم كريس بول من روكتس.





الا ان بول نجح في قيادة اوكلاهوما الى إنهاء الموسم المنتظم بذات رصيد هيوستن (44 انتصارا و28 هزيمة)، والذي سيحاول الافادة من غياب وستبروك المصاب بفخذه والذي سيترك المهمة على عاتق جيمس هاردن.





الا ان المدير العام لروكتس داريل موري بقي متفائلا حيال آمال فريقه ببلوغ نصف نهائي المنطقة الغربية "في إحدى أهم لحظات الـ+ان بي ايه+ في التاريخ. نحن في وضع تاريخي نواجهه جميعا".





وتابع "بإمكاني الاشارة الى ثمانية فرق قادرة على الفوز باللقب. متى يحصل ذلك؟ إنه أمر مثير وأعتقد أننا أحد تلك الفرق".



