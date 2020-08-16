عبير عبدالغفار في جولة الإعادة بـ"انتخابات الشيوخ" عن دائرة جنوب القاهرة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
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تمكنت الدكتورة عبير عبد الغفار، المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ من دخول جولة الإعادة  للانتخابات، وجاء دخول عبد الغفار بجولة الاعادة تعبيرا عن التنافسية الكبيرة والنزاهه التي تشهدها الانتخابات، كما يعبر عن الدعم الكبير من قبل الدولة المصرية للمرأة مؤخرا في عهد الرئيس السيسي حيث باتت تتقلد المرأة مناصب قيادية وحقائب وزارية متعددة.

وعبرت عبد الغفار، عن سعادتها بثقة الناخبين ووقوفهم الي جوارها في الجولة الأولى وقدمت لهم الشكر ودعتهم للنزول مجددا وتكرار نفس المشهد بالإعادة.

واكدت  أن ترشحعا جاء كمحاولة لإثبات أن المرأة المصرية قادرة علي التحدي والكفاح والمساهمة في بناء وتأسيس الدولة المصرية الحديثة في عهد الرئيس السيسي.

تتمتع عبد الغفار بمسيرة علمية مميزة حيث تدرجت في المناصب الأكاديمية والادارية حتي وصلت لدرجة أستاذ في الفلسفة ووكيلا لكلية الآداب ببني سويف، اضافة لتمتعها بعقلية راجحه مطلعة وعلي درجة كبيرة من الوعي بقضايا المجتمع لاسيما ما يتعلق بالمرأة المصرية.

وأكدت أن المرأة المصرية تمثل نموذجا فريدا يحتذىودائما ما ضربت اروع المثل في الكفاح والعمل والمساهمة في بناء الأسرة المصرية ، كما أن لديها حس قيادي بالفطرة، واثبتت كفاءة كبيرة عقب توليها مناصب قيادية مؤخرا في عهد الرئيس السيسي.

وحول دوافع ترشحها للانتخابات قالت الدافع الوطني هو المحرك الرئيس لي لخوض الانتخابات، والرغبة فى المساهمة في تشريع قوانين قوية تعبر عن قوة وإرادة الدولة المصرية، وكذلك خدمة المواطنين وحل مشكلاتهم.
وجددت عبد الغفار دعوتها للناخبين للنزول والادلاء بأصواتهم.

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