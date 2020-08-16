24 أغسطس.. الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة صناع مسلسل النهاية

صرح المستشار طلعت أبو سالم المحامي بأن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة 24 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات دعوى موكله الدكتور صلاح شعير ضد بعض الأطراف بصفتهم، وهم كل: وزير الإعلام، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية. وضد صناع مسلسل النهاية متضامنين وهم كل من: شركة سنرجي للإنتاج الفني، والفنان يوسف الشريف، والسيناريست عمرو سمير عاطف؛ وذلك بشأن تحويل رواية الظمأ والحنين إلى مسلسل النهاية؛ بما يخالف قانون حماية الملكية الفكرية، وقد تم عرض المسلسل محل النزاع على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان الماضي، وبعده، وقد أكد أبو سالم أنه مؤمن تمامًا بحق موكله، وقد كانت الفترة الماضية مدة عمل على المصنف الأصلي والمصنف المتحور، والذي تأكدنا بعد مضاهاته؛ وعلى أسس موضوعية أحقية المدعي في دعواه.





ومن جانبه قال د. صلاح شعير: أن ما يطمئنني حول مسار هذه القضية؛ هو الثقة التامة في القضاء المصري الشريف؛ والذكاء الفطري لدي الرأي العام المتابع.





إلا أنني عاتب على البعض؛ وكُلِ حسب دوره وتخصصه، لأن العمل الإبداعي يولد عزيز على المؤلف، وكان من الضروري أن ينسب لصاحبه، حتى يتمكن من مناقشة فريق العمل الفني، للخروج بعملية تحويل الرواية إلى عمل مرأيي بأفضل صورة، فعلى سبيل المثال؛ عندما تحولت رواية دعاء الكروان؛ إلى فليم سينمائي عام 1959، بواسطة الكاتب يوسف جوهر، نجح السيناريست في ترجمة رؤية عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين نجاحًا باهرًا وخرج الفيلم لينقل مراد الكاتب؛ وبشكل مباشر دون لف، أو دوران، أو الوقوع في الأخطاء الفنية، أو العلمية؛ بسبب التحوير؛ مثلما حدث في مسلسل النهاية.





ومع كل مع ما سبق ذكره؛ فإن التمسك بفكرة الحق؛ لا تعني أن يكون هناك لدد في الخصومة، أو تراشق وإسفاف؛ لا يتناسب والصورة الراقية؛ وهذا ما حرصت عليه منذ الوهلة الأولي، ولذا أناشد الجميع بضرورة الالتزام بذلك المنهج الحضاري؛ عند مناقشة هذا الموضوع؛ لأن الهدف العام، والذي يجب أن نلتف حوله جميعًا؛ هو العمل على إعادة الارتقاء بالفن المصري؛ لإمتاع وإفادة المشاهد العربي، وهذا هدف وطني واقتصادي واجتماعي في آن واحد.



