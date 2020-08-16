دكتور خالد صلاح يكتب: تصالحت...؟

المقصود هنا ليس التصالح مع النفس, مع إن هذا ضروري لكل شخص سوي أن يتصالح مع نفسه.





وليس المقصود هنا بالتصالح التصالح مع الناس, مع إن هذا ضروري أن يتصالح كل فرد مع الأخرين بما يقتضيه العرف والاخلاق الحميدة والدين المعاملة.





وليس التصالح هنا المقصود منه التصالح مع المجتمع, مع إن هذا من الضرورات لكل وطني أن يتصالح مع مجتمعه بما يقتضيه ويسنه المجتمع من قوانين شخصية واجتماعية واقتصادية وسياسية.





وإنما المقصود بالتصالح هنا هو قانون التصالح الجديد الخاص ببعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 والذي يقضي في مادته الأولى "مع عدم الإخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح في الأعمال التي أرُتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية مُعتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون".





ويحظر هذا القانون الأعمال التي تخل بالسلامة الانشائية للبناء أو التعدي على خطوط التنظيم المُعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً, أو المخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز, أو تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني وتجاوز شئون الدفاع عن الدولة، أو البناء على الأراضي المملوكة للدولة, أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل, أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية مُعتمدة من الجهة الإدارية, أو البناء خارج الأحواز العمرانية.





والمادة الثانية من القانون خاصة بإجراءات التصالح وهو أن تٌشكل بكل جهة إدارية مختصة من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري وعضوين من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري مٌعتمدين لدى جهة إدارية وممثل من وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.





والمادة الثالثة تنص على تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بعد سداد رسم فحص يٌدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتٌحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.





وبناء عليه فإن هذا القانون يُعد من أبرز التشريعات التي تحظى بإهتمام كبير على أرض الواقع وذلك يعود لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف في شتّى أنواع المخالفات، ومن ثّم جاء التشريع ليقضي على هذه الظاهرة حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية مُحددة.





وهذا القانون يحافظ على السلام والأمن المجتمعي ونحن جميعاً معه قلباً وقالباً.





ولكن بجانب المصالح المجتمع والدولة العليا والتي لا نتنازل عنه جميعاً ونتمنى تحقيقها.





هناك مصالح شخصية دنيا خاصة ببعض الفئات التي يطالها هذا القانون وخاصة من الذين أرادوا تغيير مسمياتهم المعيشية والسكنية.





فمن هذه الفئات من أرادوا توسعة في العيش السكنى بعدما كبرت أولادهم وضاق المكان بالآباء والاجداد والأحفاد وارادوا الاستقلال بسكن خاص بهم والبناء على أرض طالها هذا القانون؛ لتحقيق السلام والامن المجتمعي.





ومن هذه الفئات من ضاقوا ذرعاً من المبالغ المالية الكبيرة المُبالغ فيها في ايجارهم السكنى.





ومن هذه الفئات من أراد أن يغير ويحسن من عنوانه السكنى والانتقال للعيش بالمدينة الأكثر توفيراً للخدمات وحتى لايطاله كهرباء مقطوعة أو ماء غير متوفر أو تعليم أقل.





وجميع هذه الفئات ليسوا من الكانزين للذهب والفضة أو من اصحاب رؤس المال.





فقد جمعوا مبالغ أقساط الشقق التي أشتروها في هذه المباني الواقعة تحت قانون التصالح الجديد من بيع مقتنيات مادية وعينية.





فمن هذه الفئات من باع مقتنياته ومقتنيات زوجته وأولاده الشخصية.





ومن هذه الفئات من استدان وألتحق بجمعيات الغلابة ليأخذ مبلغ مالي مجمع لدفعه قسطاً لشقة.





ومن هذه الفئات من سافر ومن مدخراته السنوية التي لا ترقى لعيشه هو وأولاده في الصيف مرتقى من غاب عن أولاده طوال العام ويريد أن يعوض ابناءه بالانفاق على الملبس والمأكل والتعليم, وبالرغم من ذلك أعطى لابناءه إجازة من حقوقهم هذه ليسدد أقساط الشقة التي اشتراها ليرحم نفسه من قيمة الايجار الشهري للسكن الذي يعيش فيه.





فلذلك يجب أن ننظر لهذه الفئات التي تحاول جهداً أن تعيش عيشاً كريماً مصارعة لكل ظروفها المادية الطاحنة.





فكل هؤلاء يتمنون أن تنظر لهم الجهات المسؤولة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الاسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوي وتظلمات وذلك وفقاً لمعايير متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات السابقة بما يحقق السلام والأمن المجتمعي, ويجب أن لا نساوي بين هذه الفئات وبين ما يكنزون أكثر من شقة للمتاجرة فيها, ولا نساوي بين هذه الفئات وبين من يستطيع أن يأخذ أكثر من شقة وإنما أشترى هذه الشقق بخلاً، فكل ما نتمناه أن يكون هناك تقييم للحالات المعيشية التي تقع تحت قانون التصالح.