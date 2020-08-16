"فصل رأسها عن جسمها".. مفاجآت عن السيدة المعثور على جثتها داخل ثلاجة شقتها بالهرم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة بأن السيدة المقتولة في ظروف غامضة داخل شقتها بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، عُثر على جثتها مقطعة إلى جزءين داخل ثلاجة "ديب فريزر"، عرضي، الخاصة بالمحلات.

وأوضح المصدر إلى الفجر أنه عثر على جثتها مقطعة إلى أجزاء الرأس منفصلة، والذراعين كل ذراع منفصل عن الآخر، والرجلين كل واحدة منفصلة عن الأخرى داخل "الديب فريز".

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة سيدة مقطعة داخل شقتها بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، إذ تبين أن المجني عليها تدعى "أمل. ف. س"، عشرينية العمر، لديها طفلان وتقيم رفقة زوجها، "محمود. ش. م" الذي يعمل جزارا.

وتعود القصة إلى اختفاء الزوجين الخميس الماضي، في ظروف غامضة، بعد ترك الطفلان لدي جدتهما للأم، وحاولت أسرة السيدة العشرينية العمر الاتصال بها، لكن باءت المحاولات بالفشل بسبب إغلاق هاتفها المحمول.

وحال توجه الجدة لإحضار متعلقات الطفلين من المنزل اشتمت رائحة كريهة، وبالبحث عن مصدرها عثرت على جثة ابنتها مقطعة أجزاء داخل أكياس في ثلاجة "ديب فريرز" بمسكنها، وذلك حسب مصدر مقرب من الأسرة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مقطعة داخل شقة سكنية بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لسيدة مقطعة أجزاء داخل ثلاجة شقتها.

ورجحت التحريات وأقوال أسرتها بأن الزوج -ويعمل جزارا- وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط المتهم بارتكابها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتل حوادث الفجر الجيزة

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 12 ساعة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعة و 24 دقيقة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 18 ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

النيابة تصدر قرارها بشأن جثة 'الجدة عزيزة' في إمبابة

"من بينها نصف سيدة".. العثور على 3 جثث بالجيزة والجاني "مجهول"

"أقام معها علاقة محرمة فذبحته".. القصة الكاملة لـ"جثة المريوطية"

مذبحة الهرم.. مفاجأة حول الطفل الناجي من مقتل أسرة في الجيزة

"كانت متحللة".. مصدر يكشف مفاجآت بشأن المقاول المعثور على جثته في أطفيح

"لقوها متقطعة في الثلاجة".. فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في الهرم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية