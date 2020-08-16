بالأعلام وإهداء عدلي منصور.. هكذا افتتح "السيسي" المرحلة الرابعة للمترو

الفجر

رفع الأعلام

هدية تذكارية لعدلي منصور

فيلم تسجيلي

وضع حجر الأساس



استقلال عربة القطار

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس للمحطة التبادلية "عدلى منصور"، ليستقبله المواطنون، بتلويح الأعلام، ثم يستقل الرئيس عربة القطار لتفقد محطات المترو.ويرصد ""، مشاهد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس.استقبل المواطنون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلويح الأعلام من أرصفة محطة مترو عدلي منصور، تعبيرًا عن الفرحة بإنجاز المشروعات التنموية.وضمن مشاهد الافتتاح، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإهداء درع وزارة النقل، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لمساهماته الوطنية ودوره العظيم في أصعب المراحل التي مرت بها مصر.وشاهد "السيسي"، فيلما تسجيليا بعنوان "بريق وطن" من إعداد إدارة الشؤون المعنوية، حيث استعرض الفيلم التسجيلى أبرز ما تم من أعمال هندسية وإنشائية للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.كما شهد الرئيس، وضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية، بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.ثم استقل السيسي، عربة القطار، وتفقد محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال المحطة التبادلية "عدلى منصور".ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.وتحدث الرئيس، عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه بنهاية الـ6 شهور اللي حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط.