في عيد ميلاده الـ 43.. كل عام وأنت تامر حسني

ويرصد "الفجر الفني" أبرز محطات الفنان تامر حسني:





بدأ تامر حسني مسيرته الفنية عام 2002 مع شركة فري ميوزيك بإطلاق أول ألبوم مشترك له مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وحقق نجاح كبير، ثم في عام 2004 أطلق تامر حسني أول ألبوم منفرد له بعنوان"حب"،وقد قام تامر حسني بتصوير أغنية واحدة من هذا الألبوم وهي قرب حبيبي، وظهرت معه الفنانة زينة كموديل.





وفي عام 2006 أطلق تامر حسني ثاني ألبوماته الغنائية "عينيا بتحبك"، وكان أيضا من إنتاج شركة فري ميوزيك، وحقق مبيعات عالية؛ وقد قام تامر بتصوير أغنية واحدة من هذا الألبوم وهي عينيا بتحبك.





وفي عام 2007 أطلق ثالث ألبوماته باسم يا بنت الإيه، وبالرغم من تسريب الألبوم قبل طرحه بالأسواق إلا أنه حقق نجاحا ومبيعات عالية، وكان هذا الألبوم يحتوي على ستة أغاني من ألحان وكلمات تامر حسني.





في عام 2008 أطلق تامر حسني ألبومين؛ أحدهما ديني إجتماعي والآخر موسيقي، الأول ألبوم الجنة في بيوتنا وكان يعتبر أول ألبوم إجتماعي ديني يقدمه، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، أغنية "مش عارف اتغير" التي اعتُبرت من الأغاني التي تعبر عن حالة نفسية للكثير من الشباب العربي.

والألبوم الثاني هو قرب كمان الذي أُطلق في نفس السنة، ويحتوي على 10 أغاني من ألحان وكلمات تامر حسني (أربعة منهم تم عرضها في فيلم كابتن هيما).





في عام 2009 انضم تامر حسني إلى شركه مزيكا، وأطلق أول ألبوماته مع الشركة هاعيش حياتي وضم الألبوم أول أغنية باللغة الإنجليزية لتامر حسني باسم Come Back To Me قدم من خلالها تامر حسني كل من حسام الحسيني وكريم محسن الذين شاركوه الغناء فيها. وتم تصوير أغنية واحدة من الألبوم وهي تاعبه كل الناس في تركيا، وكانت من إخراج المخرج ياسر سامي.





في عام 2010 أطلق تامر سابع ألبوماته الغنائية وثاني ألبوم له مع شركة مزيكا وكان باسم اخترت صح، وحقق نجاحا كبيرا وكان يحتوي على ثاني أغانيه باللغه الإنجليزية باسم Sweet Melody

وتم تصوير 3 أغاني من هذا الألبوم وهي "تعرفي"، و"لو هكون غير ليك"، و"صحيت علي صوتها"؛ وكان كليب "صحيت علي صوتها" أولى تجارب تامر حسني في الإخراج، وقد حقق الكليب نجاحا أيضا.





في عام 2011 أطلق ثامن ألبوم غنائي له وثالث ألبوم له مع شركة مزيكا باسم "اللي جاي أحلى"، وتم تصوير أكثر من فيديو كليب من هذا الألبوم.



في عام 2012 قام تامر حسني بإصدار أغنية منفردة له وهي أغنية Smile مع المطرب العالمي شاجي، وقد حققت نجاحا كبيرا، وقام بتصويرها في الولايات المتحدة.



أطلق تامر ألبوم جديد "بحبك أنت" في عام 2013، كما أطلق في نفس العام أغنية سي السيد، وهي أغنية منفردة له مع سنوب دوج.



وأطلق في صيف عام 2014 ألبوم 180°، وهو أول ألبوم له مع شركة روتانا، وحقق مبيعات جيدة.

صور منه أغنيتان وهما أغنية Welcome to the Life مع الفنان العالمي إيكون، وأغنية 180 درجة.



وفي عام 2016 أطلق تامر ألبومه الحادي عشر عمري ابتدا، وهو ألبوم يحتوي على 14 أغنية من إنتاج شركة روتانا، وتم تسريبه ورغم ذلك حقق مبيعات كبيرة، وحقق 40 مليون مشاهدة علي اليوتيوب في شهر واحد وصور أغنيتان من الألبوم وهما: عمري إبتدا، ويا مالي عيني.





وقام تامر حسني في عام 2018 بتقديم ألبوم عيش بشوقك، ويعد أول ألبوم من إنتاج شركته الخاصة بعد إنفصاله عن شركة"روتانا" وحقق الألبوم نجاحا كبيرا، كما يعتبر حسني، أول فنان مصري عربي صور جميع أغاني الألبوم كفيديو كليب.





مجال التمثيل



ظهر حسني، في طفولته خلال مشاركته بدور "بندق" بائع الصحف فى فيلم “أطفال الشوارع”،ً وهو مشروع تخرج الإعلامي عمرو الليثى من الجامعة، ومن بطولة نشوى مصطفى وصبرى فواز.



ثم بدأ حسني، مجال التمثيل 2003 بفيلم حالة حب، الذي إستطاع من خلاله أن يكون قاعدة جماهيرية، وقدم أيضا فيلم سيد العاطفي وهو ثاني فيلم له تم عرضه في عام 2005





تم إطلاق أول جزء من فيلمه عمر وسلمى عام 2007، وحقق نجاحا كبيرا، وكان يشارك تامر حسني البطولة مي عز الدين، وعزت أبو عوف.وفي عام 2009 تم إطلاق ثاني جزء من الفيلم، وحقق إيرادات مرتفعة



في عام2011 قرر تامر حسني أن يكون هناك جزء ثالث للفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني، تم الإنتهاء من تصوير الفيلم وتم عرضة في أوائل عام 2012 بالسينمات.



وفي عام 2008 تم عرض فيلم كابتن هيما، وشارك تامر حسني في البطولة زينة، وحقق نجاحا كبيرا، وكان الفيلم أول إخراج للمخرج نصر محروس كما كان أيضًا من إنتاجه.



تم عرض فيلم نور عيني في عام 2010، وكان أول تعاون فني بين تامر حسني ومنة شلبي.



وفي 2011 قدم مسلسل آدم، وشاركه البطولة مي عز الدين، وأحمد زاهر، ودرة.



وتم إنتاج فيلم أهواك عام 2015، وهو من إنتاج محمد السبكي، وحاز هذا الفيلم علي جائزة أفضل فيلم في مصر لعام 2015.



وفي 2014 أطلق مسلسل فرق توقيت.



وفي صيف 2017 أطلق فيلم تصبح على خير، والذي تم عرضه في موسم عيد الفطر، وحقق نجاحا كبيرا في الدول العربية.



وفي عام 2018 قدم فيلم البدلة، الذي حقق أعلي إيرادات في السينما المصرية والعربية



وفي عام 2019 أطلق فيلم"الفلوس" مع الفنان خالد الصاوي، والفنانة زينة وغيرهم من النجوم، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى ٤٠٠ مليون في جميع أنحاء العالم والوطن العربي، و٥٠ مليون داخل مصر..



من نجم الجيل إلى العالمي.. ألقاب فى حياة تامر حسني



لقب تامر حسني، علي مدار مشواره الفني بألقاب عديدة منها "نجم الجيل"، "الفنان الشامل"، "أسطورة القرن"، "سفير الخير" ثم تُوج حسني، بلقب "العالمي" عقب ترك بصمة يده وقدمه علي الطباعة الأسمنتية في المسرح الصيني بهوليوود، ليخلد اسمه بجوار أساطير الفن العالميين مثل مايكل جاكسون، آل باتشينو، وبراد بيت، توم كروز، في "المسرح الصيني" بهوليوود.



أبرز الجوائز التي حصل عليها:



1 - جائزة ( أفضل مطرب شاب مصري ) 2007

2 - جائزة ( أفريكان ميوزيك أوورد ) 2010

3 - جائزة ( أفضل مغني في إفريقيا والشرق الأوسط ) 2013

4 - جائزة ( أفضل مغني في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ) 2014

5- جائزة ( أفضل مغني في العالم العربي ) 2015

6- حصل على عدد من جوائز مجلة الدير جيست العالمية "ميما أوورد"

7- تم تكريمه يوم 10 أغسطس 2017 بالمسرح الصيني في"هوليوود" كأفضل فنان مصري عربي، وعن مشواره الفني الحافل بالإنجازات العالمية،ويعد تامر، أول فنان مصري عربي يترك بصمة يده وقدمه علي الطباعة الأسمنتية في هذا المسرح، حيث جاء ترشيح اسم تامر، من قبل مجلة "Enigma".



8_ دخل تامر، بنهاية العام الماضي موسوعة جينيس بعد كسره الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات على أكبر لوحة جدارية في العالم وتحطيمه الرقم القياسي القديم للنجم العالمي روبرت داوني.

كما أقام معرضًا خيريًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل بيع مقتنياته الشهيرة، وتوزيع أرباحها على أطفال العرب المشردين حول العالم



استطاع تامر طوال مسيرته الفنية أن يُحطم الأرقام القياسية والوصول إلى العالمية و لم نجده متصدرًا لأغلفة المجلات وعناوين الصحف بالخلافات إنما نجده متصدرًا بمنافسة نفسه فنيًا وتحطيم أرقامه الشخصيه ذاتها، تامر حسني كل عام وأنت ملهمًا لجيل تعلق بحلمك، كل عام وأنت فردًا من كل أسره مصرية، كل عام وأنت تامر حسني فهو أفضل تكريم أن تظل كما أنت عليه.يحتفل نجم الأجيال تامر حسني، اليوم 16 أغسطس، بعيد ميلاده الثالث والأربعين، كما يحتفل به جمهوره وعدد كبير من زملائه الفنانين ليس فقط بمناسبة عيد ميلاده بل لكونه نجم الأجيال وأهم مطرب بمصر والوطن العربي.