"النيل حياة".. 6 معلومات عن حملة مصر للدفاع عن حقوقها بالمياه

"النيل حياة".. حملة أطلقتها مصر خلال الساعات الأخيرة من أجل الدفاع عن حقوقها في المياه، على خلفية تداعيات أزمة سد النهضة في ظل عناد أثيوبيا بشأن توقيع اتفاق دولي عادل يتوافق معه كافة الأطراف "القاهرة والخرطوم وأديس أبابا".





ومن المقرر أن يعقد اجتماعا سداسيا مشتركا سيعقد اليوم الأحد لبحث النقاط الخلافية في اتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي، وسيضم الاجتماع وزراء الري والخارجية من البلدان الثلاثة المعنية بالملف وهي مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الأمم المتحدة وحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن حملة "النيل حياة" التي أطلقتها مصر خلال الساعات الأخيرة:





1. الحملة أطلقها مركز معلومات مجلس الوزراء المصري دفاعا عن حقوق مصر المائية، وتوضيحا للحقائق.





2. هدف الحملة رصد أبرز الحقائق التاريخية الموثقة حول حقوق مصر المائية، وأهمية نهر النيل للمصريين من خلال بيانات موثقة من مؤسسات ومنظمات دولية رفيعة المستوى.





3. أول الحقائق التي قدمتها الحملة للرأي العام العالمي هي: "مصر تعتمد على النيل كمصدر أساسي للمياه نتيجة انخفاض معدلات سقوط الأمطار بمتوسط 20 مم سنويا.





4. ثاني المعلومات التي قدمتها الحملة أن إثيوبيا في 2017 سجلت معدلات هطول أمطار 848 و18،1 في مصر.





5. المعلومات اعتمد المركز على البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء في تقديمها.





6. تعتبر تلك المعلومات بداية للحملة فيما من المنتظر أن يستمر مركز معلومات مجلس الوزراء في تقدم معلومات وحقائق آخرى عن أهمية النيل للمصريين في مواد آخرى على صفحاته بالسوشيال ميديا المختلفة.









يأتي ذلك في ظل أزمة سد النهضة، بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، وتعثر المفاوضات، وإصرار القاهرة والخرطوم على التوصل لاتفاق شامل وملزم، في حين تريد أديس أبابا التوقيع على دليل إرشادي يمكن التعديل عليه في ما بعد، وهو ما لا يضمن حقوق دول المصب في المستقبل.





وكان السودان طلب مؤخرا، تأجيل مفاوضات سد النهضة، لمدة أسبوع، لإجراء مشاورات داخلية حول المقترح الإثيوبي الأخير، ورفض التوصل إلى اتفاق ملزم، وفقا لمخرجات القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي.











