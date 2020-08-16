حمادة هلال يحيي الذكري الأربعين لرحيل والداته

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أحيا المطرب حمادة هلال الذكري الأربعين لرحيل والداته.



حيث نشر حمادة منشور من خلال خاصية الإستوري عبر صفحته الرسمية ، يعبر خلاله عن حزنه الشديد لفراق والداته وكتب :" الله يرحمك يا أمي أربعين يوم علي فراقك ، يارب ارحمها وصبر قلبي ".



جدير بالذكر أن حمادة طرح مؤخرًا البرومو الثاني الرسمي لأحدث أغنياته، والتي تحمل اسم طحن × طحن، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



أغنية طحن × طحن من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا، ومن المقرر طرحها قريبًا.



وتأتي أغنية "طحن × طحن" عقب أغنيته الأخيرة "جمالها" مع الممثلة منه عرفة، والتي حققت نجاحًا ساحقًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب".



والأغنية من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف.

