غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:00 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
امل الحلفاوي
Advertisements
اندلعت أزمة جديدة داخل النادي الأهلي، بسبب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الساعات الأخيرة.

جاء ذلك بسبب تغيب حارس المرمى عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وخروجه من حسابات فايلر.

وتواجد شريف إكرامي في التدريبات بشكل منتظم، قبل الغياب عن معسكرات الفريق فقط، لكن الفترة الأخيرة شهدت ظهوره في التدريبات بشكل قليل.

ويغيب شريف إكرامي منذ فترة، ولكن لجنة التخطيط بالأهلي بدأت في الإستفسار عن ذلك، خاصة بعدما فشل الأهلي في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، والذي يرتبط بعلاقة نسب مع الحارس.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، القت شريحة كبيرة من جمهور الأهلي، باللوم على شريف ووالده إكرامي الشحات، حيث حملتهم مسؤولية رفض رمضان صبحي، البقاء في الأهلي، وتفضيل عرض بيراميدز الأعلى ماليًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي بصدد توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي بعد غيابه عن التدريبات، وكان آخرها مران اليوم، ومطالبة الحارس بالانتظام في المران، خاصة وأنه يحصل على مستحقاته كاملة مثل بقية اللاعبين

أخبار تهمك

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ 37 دقيقة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

01:41 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية