شاهد.. أحدث ظهور لميريهان حسين عبر إنستجرام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ميريهان حسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة، حيث اعتمدت على بلوزة بسيطة وتسريحة شعر بسيطة، وعلقت قائلة"صباح الخير"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والإشادة من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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