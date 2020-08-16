بإطلالة صباحية.. نسرين طافش تبعث رسالة تفاؤل لمحبيها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لهغ من دتخل منزلها أمام حمام السباحة ، وبعثت رسالة تفاؤل لمحبيها قائله : إننا محكومون بالأمل وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.

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