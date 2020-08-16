موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:30 م
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
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يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي للمواجهة المقبلة في الدوري المصري الممتاز ضد فريق أسوان، في إطار الجولة 20 من المسابقة.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني رينيه فايلر، في محو آثار التعادل السابق في الجولة الماضية ضد الإنتاج الحربي، والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف.

بينما يريد نادي أسوان إضافة ثلاث نقاط جديدة، بعد أن تعادل مع فريق نادي مصر بهدف لهدف خلال الجولة الماضية.

وتقام المباراة على أرضية ستاد الأهلي، مساء الغد الاثنين 17 أغسطس.

وتنقل المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابتة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة ON Time Sports.

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