بيان عاجل من الأرصاد الجوية.. وتحذيرات مهمة بشأن طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تفاصيل وكواليس حالة طقس اليوم، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.





وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن البلاد تشهد غدًا الجمعة طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.





وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الامواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربيه اما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا السبت، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي السواحل الشمالية الغربية.





وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 85%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.





وعن درجات الحرارة اليوم، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.





آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.



