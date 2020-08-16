عبادي الجوهر يطرح ميني ألبوم "خلاص ارجع"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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 يستعد الفنان السعودي عبادي الجوهر لطرح ميني ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، وسيكون استكمالا لميني ألبوم "خلاص ارجع"، الذي طرحه في العام 2017.

ويتضمن الميني ألبوم الجديد خمس أغنيات، تعاون فيها عبادي الجوهر مع نخبة من الشعراء والملحنين، ومن المقرر إصداره خلال الشهر الحالي عبر المتاجر الموسيقية الكبرى والقناة الرسمية لشركة روتانا في موقع "يوتيوب".

وكان عبادى الجوهر قد أحيا حفلًا غنائيًا "أون لاين" تحت شعار "مكملين معاكم"، قي شهر يونيو الماضي، وجاء هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة اللايف من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.


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