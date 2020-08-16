بسبب هذه الصورة.. نجلاء بدر تثير الجدل حولها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
روان هيثم
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تداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة للفنانة نجلاء بدر أثارت الجدل حولها بين المتابعين وكانت منذ عام 1991.

وقد ظهرت نجلاء بدر في فترة شبابها في الصورة بوجه ممتلئ من أحد المشاهد التي قامت بأدائها في المسلسل المصري "النوة" التي جسدت به شخصية ميريت.

يذكر أن نجلاء بدر تحدثت خلال لقائها في برنامج "لايت شو" عن أعمالها الفنية المقبلة والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.

"لايت شو" يهتم بالأخبار الفنية والمنوعات، ويعرض 3 مرات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساءً، ويسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

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