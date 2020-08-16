منى زكي تتولى حملة لجمع التبرعات لأهل بيروت

Advertisements

حرصت الفنانة مني زكي على حث متابعيها لدعم لبنان من خلاله التبرع لمساعدتها بعد النكبة التي حلت به وخصوصاً بيروت إثر ​انفجار المرفأ​ المشؤوم.



ونشرت مني في صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام صورة أب يحمل ابنته وهي مصابة وكتبت علي الصورة " الأطفال في بيروت بحاجة ماسة للمساعدة".



وتابعت : كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت ، اللي فقد حد عزيز عليه ، واللي اتصاب ، واللي بيته اتهدم ، لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة وأنا كسفيرة لانوايا الحسنة لنيوسيف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف من أجل مساعدة كل طفل.



يذكر أن آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل “أفراح القبة” والذي عرض عام 2016، وشارك فىي بطولته الفنان آياد نصار، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى عثمان، وكان من إخراج محمد ياسين.