منى زكي تتولى حملة لجمع التبرعات لأهل بيروت

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة مني زكي على حث متابعيها لدعم لبنان من خلاله التبرع لمساعدتها بعد النكبة التي حلت به وخصوصاً بيروت إثر ​انفجار المرفأ​ المشؤوم.

ونشرت مني في صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام صورة أب يحمل ابنته وهي مصابة وكتبت علي الصورة " الأطفال في بيروت بحاجة ماسة للمساعدة".

وتابعت : كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت ، اللي فقد حد عزيز عليه ، واللي اتصاب ، واللي بيته اتهدم ، لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة وأنا كسفيرة لانوايا الحسنة لنيوسيف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف من أجل مساعدة كل طفل.

يذكر أن آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل “أفراح القبة” والذي عرض عام 2016، وشارك فىي بطولته الفنان آياد نصار، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى عثمان، وكان من إخراج محمد ياسين.

أخبار تهمك

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

منذ حوالي 4 ساعات

قادة برشلونة يختارون تشافي لقيادة الفريق

منذ أقل من ساعة

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

09:30 ص

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

04:11 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لهذا يكرهون لبنان!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مراكز وزارة العدل لنشر الكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: بين النجاح والفشل