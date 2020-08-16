السيسي محذرًا المصريين: كورونا فيروس حساس.. وأي تهاون سيزيد الأعداد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:08 م
السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حققت نجاح في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مضيفا: "وهذا كان بفضل تكاتفنا، وفضل ربنا أن الموضوع لم يكن شديد أوي".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، إلى أن نسب الإصابة بدأت تتحسن في مصر، معلقا: "عايزين نتحسن أكتر ونصل لصفر إصابات"، منوها بأن فيروس كورونا حساس وأي تهاون في الإجراءات قد يتسبب في زيادة الأعداد، مستدلا بزيادة الأعداد نوعا ما بسبب فترة عيد الأضحى.

وشدد على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والأتوبيس الترددي.

وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.

وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

أخبار تهمك

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

قادة برشلونة يختارون تشافي لقيادة الفريق

منذ أقل من ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

09:30 ص

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

04:11 ص

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لهذا يكرهون لبنان!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مراكز وزارة العدل لنشر الكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: بين النجاح والفشل