د. بهاء حلمى يكتب: فيروس كورونا.. عدو لم يقهر بعد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
حذرت منظمة الصحة العالمية فى منتصف مايو الماضى من موجه ثانية لفيروس كورونا تصيب العديد من الدول الأوروبية بعد تخفيف القيود المفروضة على الوباء.

وأعربت المنظمة عن مخاوفها من الموجة القادمة من فيروس كوفيد19 التى قد تكون أكثر حدة من الموجة الأولى فى ضوء تسارع معدلات الإصابة، وزيادة عدد الوفيات فى الولايات المتحدة والعديد من دول العالم بعد أن شهدت انخفاضا فى الإصابات والوفيات قبل أن تعود للتصاعد مرة أخرى، مما أدى إلى عودة كثير من الدول للإغلاق وفرض ارتداء الكمامات فى المواقع المختلفة.

لقد اتخذت مصر الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة منذ الإعلان عن الفيروس وبما يتفق مع المعطيات على أرض الواقع، واستمرت فى غلق الشواطئ العامة مع تحديد مواعيد لغلق المقاهى والمحال والأسواق المختلفة الأمر الذى حد من خطر انتشار الفيروس وأدت هذه السياسات بتفهم المواطنين إلى انخفاض كبير فى عدد الإصابات والوفيات.

وبغض النظر عن الإرهاصات التى تأخذ البعض حول مصطلح الموجة الثانية وعما إذا كانت موجة ارتدادية أم أنها موجه أولى مستمرة.

إلا أن الشواهد على المستوى الدولى ترجح عودة قوية للفيروس اللعين بل تكاد تكون أكثر فتكا من الآن ومع قدوم فصل الشتاء- طالما لم ير العالم لقاحا حاسما فى مواجهته.

وسوف تنتشر العدوى فى المناطق المزدحمة والأسواق والمؤسسات الخدمية، إذا تخلى المواطنون عن الحيطة والحذر كما يحدث الآن فى الشارع المصرى نتيجة الشعور بالاطمئنان الذى لازمنا خلال فترة الأعياد الماضية.

يبدو أن الغالبية تلقى بالكمامات والقفازات فى الشوارع وعلى الأرصفة وداخل المراكز التجارية وفى محيط العمارات السكنية والطرقات والممرات المختلفة بشكل ينذر بالخطر الشديد فى تحويل أرضية الشوارع لبؤر خطرة لنقل العدوى لتحاصرنا الخطورة من الجو وعلى الأرض.

لقد سبق أن سمعنا أغانى وشاهدنا مسلسلات وأفلام عن شارع الغرام، وشارع الحب، الآن وبسبب الإهمال وعدم الوعى أو الاكثرات بحقوق الغير، وضعف روح الالتزام والانضباط، لدى البعض من المتعلمين أو من غير المثقفين فى بعض المواقع جعلنا نعيش مع مشاهد من «شوارع الكمامات». 

إن الخطر الناتج عن سلوكيات البعض وإلقاء الكمامات والقفازات فى الشارع تنعكس سلبا على الجميع، وتعتبر أشد خطرا على عمال النظافة، كما تعتبر فرصة لعديمى الضمير ممن يحاولون إعادة استغلالها مرة أخرى على الرغم من تشبعها (بالفيروس) وهو سم قاتل.

إن الدولة فعلت ومازالت تبذل قصارى الجهد، وعلى الجانب الآخر علينا تحمل مسئولياتنا لحماية أنفسنا، وضرورة توخى أقصى درجات الحيطة والحذر فى الأيام والشهور القادمة عن طريق ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد مع غسل الأيدى بالماء والصابون وهى خير وسائل للدفاع والوقاية سواء كان فى وسائل المواصلات والجهات والمؤسسات الخدمية وفى ملاعب الكرة والنوادى والمحاكم والمدارس أم فى غيرها خشية تفاقم الإصابات والوفيات كما يحدث فى بعض مناطق العالم، والله خير حافظا.


أخبار تهمك

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

قادة برشلونة يختارون تشافي لقيادة الفريق

منذ أقل من ساعة

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

09:30 ص

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

04:11 ص

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لهذا يكرهون لبنان!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مراكز وزارة العدل لنشر الكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: بين النجاح والفشل