حملة تفتيش لضبط مخالفات "الإسكان الاجتماعي" بمدينة حدائق أكتوبر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة تفتيش لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، موضحاً أن اللجنة قامت بالمرور علي 400 وحدة "إسكان اجتماعي" بمنطقتي  إسكان دهشور و 247 عمارة وتم تحرير العديد من المحاضر للمخالفين.


وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن المخالفات تمثلت في التأجير  أو البيع أو تغيير النشاط للوحدات بالمخالفة للقانون، وكذا الوحدات المغلقة وغير المستغلة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.


وطالب المهندس أشرف فتحي، مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة بالالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي وعدم ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً استمرار حملات التفتيش لمنع المخالفات وتحقيق الاستغلال الأمثل لوحدات الإسكان الاجتماعي.


جدير بالذكر أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمصاحبة عدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق والجهاز و قوة من الشرطة. 




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