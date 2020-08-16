منافسة مشتعلة على صدارة الدوري المكسيكي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:04 م
الدوري المكسيكي
الدوري المكسيكي
وكالات
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فاز فريق كروز أزول على ضيفه خواريز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في الدوري المكسيكي ليتقاسم الصدارة مع كلوب أمريكا.

وفي مباريات أخرى فاز تشيفاس جوادالاخارا على ضيفه اتلتيكو سان لويس 2 /1 وتعادل مونتيري مع نيكاكسا 1 /1 ومازاتلان مع بوماس اونام سلبيا.

ورفع كروز ازول رصيده إلى عشر نقاط متساويا مع كلوب أمريكا المتصدر لكنه يتأخر بفارق الأهداف فقط.

ويدين كروز ازول بالفضل في هذا الفوز لنجمه جوناثان رودريجز الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و61 بعد أن سجل يوشيمار يوتون الهدف الأول في الدقيقة 33.

وتكفل داريو ليزكانو وفيكتور فيلازكويز بتسجيل هدفي خواريز في الدقيقتين الأولى و86.

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