محمد صلاح يشارك في مران ليفربول الأول استعدادا لموقعة أرسنال

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:03 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي أمس وذلك خلال المعسكر الذي يقيمه في النمسا.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في النسخة الماضية بعد غياب طويل استمر لأكثر من 3 عقود.

وقاد يورجن كلوب يورجن أول تدريب في النمسا بعد وصول أعضاء الفريق واللاعبين إلى هناك من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال يوم 29 أغسطس الجاري على ملعب ويمبلي في بطولة الدرع الخيرية التي تبدأ بها الموسم الكروي الجديد في إنجلترا.

وكان صلاح نشر صورة له من التدريبات وهو يستعرض مهارته ، ليعلن جاهزيته للموسم المقبل، حيث أنهى الموسم الماضي بتسجيل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي.

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