تنفيذ سلسلة محطات تحلية مياه بالمدن الساحلية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
كريم وزيرى
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تنفذ الدولة عددًا من محطات تحلية للمياه بالمدن الساحلية، منها محطة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وسلام شرق بورسعيد، والجلالة، والغردقة، ضمن 45 محطة مياه جار تنفيذها فى سيناء والبحر الأحمر والدلتا والساحل الشمالى الغربى بطاقة إجمالية 1.3 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.

ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام ضمن استراتيجية الدولة لإنشاء مئات محطات التحلية بتكلفة ٩٠٠ مليار جنيه خلال ١٧ عاماً لتلبية احتياجات الزيادة السكانية، وتوفير المياه لمشروعات الدولة الطموحة لاستصلاح الأراضى الصحراوية، وتسعى مصر لزيادة رقعتها الزراعية 50% خلال السنوات القادمة.


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