الجامعات تتنافس بـ 450 منحة مجانية للمتفوقين.. لجنة خاصة لتحديد 100 منحة رئاسية للأوائل

لجنة خاصة لبحث رغبات الطلاب.. وتحديد الميزانية قريبًا





بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة، يبحث الطلاب عن منح دراسية مختلفة لتحقيق أحلامهم فى الحصول على أفضل تعليم جامعى، خصوصا مع وجود تقديم عدد من الجامعات منح كاملة أو جزئية للمتفوقين وتختلف شروط كل منحة حسب كل جامعة، كما خصص الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأول مرة 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة والثانوية الفنية بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة بتمويل من صندوق تحيا مصر.





الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى قال لـ«الفجر» إنه تم تشكيل لجنة خاصة لبحث رغبات الطلاب لتحديد المنح الرئاسية ووضع تقرير تفصيلى عن كل منحة بالتنسيق مع الصندوق والطلاب أنفسهم وسيتم الإعلان عن التفاصيل فى الأيام المقبلة، فيما قال أحمد مختار، المسئول الإعلامى للصندوق، إنه ينتظر قرار اللجنة حيث سيتم بعده وضع الميزانية المطلوبة.





وتقدم جامعة القاهرة 90 منحة دراسية مجانية بشكل كامل لـ30 طالبًا من أوائل الثانوية العامة مقسمة على الشعب الثلاث: علمى علوم، وعلمى رياضة، وأدبى، ويمكن للطلاب التواصل مع الجامعة سواء فى مقرها المعروف أو من خلال رقم 12613.





أما الجامعة الأمريكية فى القاهرة فتقدم 140 منحة دراسية ضمن «برنامج المنح الجامعية»، بعضها لمدة 4 سنوات وأخرى 5 سنوات حسب التخصص الدراسى ويمكن التواصل مع الجامعة بزيارة المقر أو عبر الرقم 11835 و01008374789.





وأعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كذلك عن تقديم منح دراسية كاملة، للحاصلين على أعلى المجاميع فى الثانوية العامة، كما توفر للأبطال الرياضيين على المستوى الدولى، منحًا رياضية، فضلًا عن خصم لأبناء العاملين ببعض الجهات بينها الجامعة العربية، ووزارة الخارجية، وأبناء خريجى الأكاديمية، والشقيق الثانى وأبناء العاملين بالحكومة والقطاع العام، بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن 15 عامًا، وكذلك أبناء ضباط القوات المسلحة، الشرطة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، كما أعلنت الأكاديمية عن تقديمها منحة كاملة للطالبة سامية محمد عبد الرحمن، الأولى فى الثانوية العامة للمكفوفين، ويمكن التواصل مع الأكاديمية عبر الرقم 19838 و01206460646.





وتقدم جامعة النهضة 10 منح دراسية ممولة بالكامل لأوائل الثانوية العامة من أبناء الصعيد ويمكن التواصل بزيارة مقر الجاعمة الموجودة فى نهاية شارع التسعين بالتجمع الخامس أو عبر الأرقام: 0226186100 - 0226186110 - 16383.





وخصصت الجامعة الألمانية 39 منحة لأوائل الثانوية العامة بحيث يتم إعفاء الطلاب بشكل كلى أو جزئى من رسوم الدراسة، ويمكن التواصل بزيارة مقر الجامعة فى التجمع الخامس أو عبر أرقم: 0227589990 - 0227589998 - 0227589997 - 0227589996.





أما الجامعة المصرية اليابانية فتقدم منحا للمتفوقين أكاديميا، ورياضيا، ولأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية اليابانية، وأبناء الشرطة والقوات المسلحة وأبناء الضباط المهندسين العاملين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويمكن التواصل معها من خلال المقر بمدينة برج العرب الجديدة، أو عبر رقم الهاتف.





وتخصص جامعة النيل 30 منحة دراسية كاملة، بواقع 10 منحً فى كل شعبة للثانوية العامة ويمكن التواصل بمقر الجامعة فى مدينة الشيخ زايد.





كما تقدم جامعة فاروس بالإسكندرية منحًا دراسية بخصم 50 % للشعب الثلاث المختلفة ويمكن التواصل عن طريق زيارة المقر فى شارع قنال المحمودية بالإسكندرية أو عبر الهاتف رقم: 033877000.





تقدم جامعة الجيزة الجديدة كذلك منحًا دراسية جزئية لطلاب الثانوية العامة المتميزين والراغبين فى دراسة تخصص الصيدلة الإكلينيكية تحديدًا، بخصم من 10 إلى 25% من المصروفات الدراسية خلال السنوات الدراسية الست لبرنامج البكالوريوس، ويمكن للطالب التواصل عن طريق زيارة المقر فى الظهير الصحراوى لمحافظة الجيزة، أو عبر الرقم: 1662.





وتقدّم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع منحًا دراسية كاملة للطلاب ممّن يتقدمون بطلب للحصول على درجة البكالوريوس فى كليات الهندسة والعلوم التطبيقية وإدارة الأعمال بجامعة النيل، على أن تغطى المنح الرسوم الدراسية كاملة ويتم التواصل عن طريق الهاتف رقم: 01019888000.





وتقدم عدة جهات منحًا دراسية كل عام ولكنها لم تعلن عنها حتى بعد مثل مؤسسة مصر الخير وجامعة بدر وغيرها من الجهات التى توفر منح مختلفة وتعلن عنها فور بدء تنسيق المرحلة الأولى.



