برلمانية: المشروعات القومية عوضت الشباب فترة توقف الاقتصاد بسبب كورونا
الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:50 ص
عبداللطيف هيبة
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قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب: إن الدولة المصرية تسخر كامل جهودها للانتهاء من العاصمة الإدارية الجديدة في وقت قياسي وبتصميم حديث ينافس المدن العالمية التكنولوجية، مؤكدة: بعد الانتهاء من العاصمة سوف تكون نقلة نوعية حقيقة على أرض الواقع.
وأشادت فهيم في بيان، باجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت مع عدد من مستشاريه والقيادات الأمنية لاستعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار.
ونوهت: لم تتوقف الدولة المصرية لحظة عن جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء أو في مخطط إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، رغم جائحة فيروس كورونا وتوقف سير الأمور في الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى دور المشروعات القومية في الفترة الأخيرة في توفير فرص عمل للشباب وتعويضهم فترة توقف الاقتصاد بسبب جائجة الفيروس.
تطورات أزمة كورونا
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.