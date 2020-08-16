بعد وضع "السيسي" حجر الأساس.. ماذا تعرف عن محطة عدلي منصور؟

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بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، فلا بد من معرفة مميزات تلك المحطة، التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.



ويرصد " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن محطة عدلي منصور التي يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر أساسها اليوم الأحد.



١. يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.



٢. تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.



٣. المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.



٤. وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.



٥. ويصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.



٦. وستضم محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.



٧. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مترو النزهة - عدلى منصور، الذي يضم أكبر محطات في الشرق الأوسط.



٨. المرحلة الرابعة من الخط الثالث تتكون من 6 محطات علوية فوق كباري، بطول 7.5 كيلومتر.



٩. تبدأ المرحلة من محطة النزهة عند جسر السويس، ثم محطة قباء، ثم محطة عمر بن الخطاب، حتى محطة عدلي منصور.



١٠. ويقوم بتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث تحالف من الشركات المصرية 100%.



١١. تتخطى تكلفة المرحلة الرابعة الـ 9 مليارات جنيه.



يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.



وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الأختبارات.



وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وانهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.