بعد وضع "السيسي" حجر الأساس.. ماذا تعرف عن محطة عدلي منصور؟

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، فلا بد من معرفة مميزات تلك المحطة، التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن محطة عدلي منصور التي يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر أساسها اليوم الأحد.

١. يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

٢. تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

٣. المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

٤. وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

٥. ويصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

٦. وستضم محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.

٧. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مترو النزهة - عدلى منصور، الذي يضم أكبر محطات في الشرق الأوسط.

٨. المرحلة الرابعة من الخط الثالث تتكون من 6 محطات علوية فوق كباري، بطول 7.5 كيلومتر.

٩. تبدأ المرحلة من محطة النزهة عند جسر السويس، ثم محطة قباء، ثم محطة عمر بن الخطاب، حتى محطة عدلي منصور.

١٠. ويقوم بتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث تحالف من الشركات المصرية 100%. 

١١. تتخطى تكلفة المرحلة الرابعة الـ 9 مليارات جنيه.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الأختبارات.

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وانهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محطه عدلي منصور حجر الاساس الرئيس السيسي اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قادة برشلونة يختارون تشافي لقيادة الفريق

منذ أقل من ساعة

"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

الافتتاح قبل عيد الأضحى.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن محطة عدلي منصور

بالأعلام.. الشباب ينتظرون السيسي لافتتاح المرحلة 4 من الخط 3 للمترو

"القرآن" في مستهل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

مدبولي: السيسي وجه بتحقيق التنمية الشاملة للنقل بحلول 2052

رئيس الوزراء: مصر قفزت 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق عالميا

رئيس الوزراء: نستثمر تريليون جنيه في كافة مشروعات النقل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

09:30 ص

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

04:11 ص

قادة برشلونة يختارون تشافي لقيادة الفريق

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لهذا يكرهون لبنان!

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: مراكز وزارة العدل لنشر الكورونا

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: بين النجاح والفشل