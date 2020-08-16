قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أى تدخل لإقناع رمضان صبحي، بالبقاء في القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقلبة.





وقال هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض الوسطاء عرضو على الخطيب ، التواصل مع رمضان صبحي لإقناعه بالبقاء في الأهلي وعدم الانتقال إلي صفوف فريق لبيراميدز.





وأضاف: " أن محمود الخطيب ، رفض أى تدخل أي شخص لإقناع صبحي، بالبقاء لا سيما أن الأهلي سيضطر لدفع أموال طائلة تتسبب فى إثارة الفتنة بين اللاعبين داخل غرفة الملابس".





ويذكر أن قام رمضان صبحي بالتوقيع لبيراميدز على عقود انضمامه لمدة 3 مواسم وحصل على 60 مليون جنيه مقدم تعاقده على أن يحصل على 10 ملايين جنيه كل موسم.





وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.



