استفتاء: الأندية الإماراتية لم تحقق الاستفادة القصوى من أزمة كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
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أظهر استطلاعا للرأي في الإمارات اليوم الأحد أن أغلب الجماهير ترى أن أزمة فيروس كورونا لم تصب في صالح أندية كرة القدم المحلية فيما يتعلق بالصفقات الجديدة للاعبين الأجانب.

وأجرت صحيفة "البيان" الإماراتية استطلاعا للرأي عبر موقعها الالكتروني وحسابها الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي والذي أظهر اتفاق أغلب المشاركين على أن الأندية لم تستفد من الأزمة الاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في القيمة السوقية للاعبين الأجانب.

ورأى 78 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي أن الأندية لم تحقق الاستفادة القصوى من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً في عقد صفقات مميزة من اللاعبين الأجانب تحضيراً للموسم الجديد 2020 - 2021، بينما رأى 22 بالمئة من المشاركين أن الأندية استغلت تلك الأزمة لتدعيم صفوفها.

وفي الاستطلاع الذي أجرته "البيان" عبر موقعها الإلكتروني، أكد 77 بالمئة من المشاركين عدم استفادة الأندية من الأزمة في إجراء تعاقدات مميزة مع لاعبين أجانب بينما رأى 23 بالمئة عكس ذلك ،  ولم تختلف النسبة في استطلاع شبكة "تويتر" حيث رأى 79.5 بالمئة من المشاركين أن الأندية لم تحقق مكاسب عالية على صعيد التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، مقابل 20,5 بالمئة رأوا عكس ذلك.

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