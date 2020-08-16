البورصة توقف التداول علي أسهم 7 شركات للحديد والأسمنت
الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:46 ص
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7شركات لمدة 10 دقائق وذلك لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
وقررت البورصة إيقاف كلاً من الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، حديد عز.أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، أسمنت سيناء ، النصر للمابس والمنسوجات .
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.54% متجاوزاً مستوي الـ 11 ألف نقطة.
وبمستهل الجلسة ، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11003 نقطة، ما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشراِ "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2550 نقطة
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