البورصة توقف التداول علي أسهم 7 شركات للحديد والأسمنت

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7شركات لمدة 10 دقائق وذلك لتجا وزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وقررت البورصة إيقاف كلاً من الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، حديد عز.أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، أسمنت سيناء ، النصر للمابس والمنسوجات .

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.54% متجاوزاً مستوي الـ 11 ألف نقطة.