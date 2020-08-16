البورصة توقف التداول علي أسهم 7 شركات للحديد والأسمنت

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:46 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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 قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7شركات لمدة 10 دقائق وذلك لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وقررت البورصة إيقاف كلاً من  الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، حديد عز.أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، أسمنت سيناء ، النصر للمابس والمنسوجات . 


وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.54% متجاوزاً مستوي الـ 11 ألف نقطة.
 
وبمستهل الجلسة ، ارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11003 نقطة، ما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشراِ "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2550 نقطة

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