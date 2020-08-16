هكذت يظهر منذر رياحنة ضمن أحداث فيلم "ساعة شيطان"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان الأردني منذر رياحنة كضيف شرف في فيلم "ساعة شيطان"، والفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج إبرام نشأت، بطولة باسم سمرة، محمد عز، منة بدر تيسير، إسلام إبراهيم، ومجموعة مميزة من النجوم.

وتدور أحداث فيلم "ساعة شيطان" حول مجموعة شباب يتحكم بهم شيطان من الإنس، متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية، ويسيطر على حياتهم، ويرشدهم إلى الهاوية، وتدفعهم الظروف إلى مصير مجهول.

وفي سياق آخر، تعاقد الفنان منذر رياحنة على بطولة فيلم "سفينة نوح" مع الفنان أحمد فلوكس، وهو من تأليف الإعلامي محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، ومن المقرر بدء تصوير خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن منذر رياحنة شارك مؤخرًا في مسلسل "حارس الجبل"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، ﺗﺄﻟﻴﻒ حازم فضة، بطولة عبدالمحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة، خالد القيش، محمد الإبراهيمي، أحمد سرور.

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