المنتزه الجديدة بدون مارينا يخوت عالمية وعين سحرية

شهيرة النجار



فور زيارة السيد الرئيس لحدائق قصر المنتزه خلال هذا الأسبوع وإعطائه إشارة البدء فى تنفيذ المشروع الجديد لإحياء المنتزه حتى يكون جاهزاً على الصيف المقبل، وأن يكون على أعلى مستوى من الجودة والرقى، انتشرت عبر السوشيال ميديا رسومات لمخطط المنتزه الجديد وما به من كبائن وفنادق وتطويرات، والحقيقة هذا المخطط المنتشر كان مخططاً قديماً وتم تعديله، حيث إن الرسم الجديد لن يوجد به مارينا يخوت عالمية، كذلك لن توجد العين السحرية التى تشبه العين السحرية الموجودة بإنجلترا التى من خلالها يمكن رؤية معالم الإسكندرية، ورغم ذلك فإن الحديث والإفتاء عن شكل المنتزه الجديد يأخذ حيزاً من المجتمع المصرى كله وليس الإسكندرية، ربما لأن المنتزه كان ومازال يشكل جزءاً أصيلاً من ذكريات المصريين، وعلى يقين أن شكل المنتزه الجديد سيكون مقصداً عالمياً وإعادة استخدام آثارنا الطبيعية بشكل مذهل، خاصة إذا كانت متضافرة بآثار حية تجمع بين العصور البنائية المختلفة ما سيذهل الجميع، مع الإبقاء على فندق فلسطين وتطويره وبناء فنادق أخرى وتطوير قصرى الحرملك والسلاملك، والأخير الذى تدمر على يد الشركة التى استأجرته بكل أسف ومازالت أموال استئجاره لمدة أربع سنوات لم تدخل خزينة شركة المنتزه للآن.



