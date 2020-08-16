مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.73% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 15.74 نقطة ليصل إلى مستوى 2171.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.6 مليون سهم محققة ما قيمته 178.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2312 صفقة لعدد 29 سهماً.









وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.52%.



