مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.73% بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:39 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 15.74 نقطة ليصل إلى مستوى 2171.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.6 مليون سهم محققة ما قيمته 178.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2312 صفقة لعدد 29 سهماً.


 وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.52%.
 

وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.07%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.56%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15 مليون ورقة بقيمة 41.9 مليون درهم.

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