قراصنة يخترقون آلاف الحسابات الإلكترونية لخدمات حكومية بكندا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:40 ص
قراصنة
قراصنة
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأحد، أن قراصنة نجحوا مؤخرًا في اختراق آلاف الحسابات الإلكترونية لخدمات حكومية كندية عبر شبكة الإنترنت.

 

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية، قالت فيه إن الهجمات استهدفت خدمة "جي سي كي" التي تستخدمها حوالي 30 وزارة فدرالية، وحسابات لوكالة الإيرادات الكندية.

 

وأضافت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية، أن كلمات المرور وأسماء مستخدمي 9041 حسابا على خدمة "جي سي كي" تم الحصول عليها بطريقة احتيالية، واستخدمت لمحاولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، مؤكدا أن كل الحسابات التي تضررت من الهجوم تم إلغاؤها.

 

وتابعت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية، أن القراصنة استهدفوا حوالي 5500 حساب لوكالة الإيرادات الكندية، مشيرة إلى أنه تم تعليق الدخول إلى هذه الحسابات لحماية بيانات دافعي الضرائب.

 

وأوضحت أن الحكومة والشرطة الفدرالية فتحتا تحقيقا لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للخصوصية وما إذا كان قد تم الحصول على معلومات من هذه الحسابات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كندا قراصنة خدمات حكومية آلاف الحسابات البنكية

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 9 ساعات

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ ثلث ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يرفض طلب مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

قراصنة صينيون يحصلون على بيانات سرية وحساسة من البحرية الأمريكية

بالوثائق .. قطر تتجسس على 1200 شخصية بارزة بينهم لاعبين بمنتخب مصر

قراصنة إيران يعملون على اختراق الأنظمة والشركات في أنحاء العالم

قراصنة أتراك يهاجمون مواقع حكومية في أوروبا والشرق الأوسط

سرقة أبحاث كورونا.. ما هي الحرب الإلكترونية في زمان كورونا؟

التفاصيل الكاملة لاختراق حسابات المشاهير على مواقع التواصل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

04:11 ص

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

09:32 ص

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان