قراصنة يخترقون آلاف الحسابات الإلكترونية لخدمات حكومية بكندا

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأحد، أن قراصنة نجحوا مؤخرًا في اختراق آلاف الحسابات الإلكترونية لخدمات حكومية كندية عبر شبكة الإنترنت.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية، قالت فيه إن الهجمات استهدفت خدمة "جي سي كي" التي تستخدمها حوالي 30 وزارة فدرالية، وحسابات لوكالة الإيرادات الكندية.

وأضافت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية، أن كلمات المرور وأسماء مستخدمي 9041 حسابا على خدمة "جي سي كي" تم الحصول عليها بطريقة احتيالية، واستخدمت لمحاولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، مؤكدا أن كل الحسابات التي تضررت من الهجوم تم إلغاؤها.

وتابعت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية، أن القراصنة استهدفوا حوالي 5500 حساب لوكالة الإيرادات الكندية، مشيرة إلى أنه تم تعليق الدخول إلى هذه الحسابات لحماية بيانات دافعي الضرائب.

وأوضحت أن الحكومة والشرطة الفدرالية فتحتا تحقيقا لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للخصوصية وما إذا كان قد تم الحصول على معلومات من هذه الحسابات.