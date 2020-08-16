الطالع الفلكي الأحد 16/8/2020..طَفْرة حَظ!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى السّابعة و38 دقيقة صباح غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى التّاسعة و22 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى النّثْرَة من 11 أغسطس - 23 أغسطس.





اليوم 10 مِسْرى قبطى ، 16 آب رُومى ، 26 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -النّاس نوعين، ناس وشّهم نحس والمصايب بتجرى فرجليهم زَيّى ، وناس وشّهم حلو والبِلْيَة بتجرى معاهم دَيْماً ، زَيّك.(محمّد عوض ح 5 من مسلسل بُرج الحظ-1978)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للأسد ، المرّيخ ينتقل للحَمَلْ - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من السّرطان للأسد فى الثّالثة و 40 دقيقة عصراً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تبقى فيه لتنتقل للعذراء فى الثّالثة و 40 دقيقة عصر 16 سبتمبر ، وينتقل المرّيخ من الحُوت للحَمَلْ فى الثّالثة عصراً ، وسوف يبقى فيه لينتقل للثور فى الواحدة و5 دقائق فجر22 فبراير 2021 ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الأسد (تنتقل للعذراء فى 16 سبتمبر)

(عطارد) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد 17 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى الجَوْزَاء (تنتقل للسّرطان فى 31 أغسطس)

(القمر) ------ فى الجَوْزَاء (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





الشمس تدخل بيتها وهى ترمز للأنا/التحصل على الأمانى الشخصيّة بتوافر طفرة الحظّ السعيد على شكل رفع العراقيل و إنهاء مشاكل مُستعصية ، سداد ديُون وتسوية نزاعات قضائيّة وتوفير أموال للزواج ، تسهيلات فى أوراق الهجرة أو سهولة فى نيْل الدرجات العلمية العليا ، وعليه فاستثمار الفرص السعيدة مطلوب دون تأخير كظهور عروسة/عريس أو وظيفة إضافيّة مُناسِبَة دون تكاسل ، بمشيئة الله تَعَالى.





بالتوازى مع إنتقال الشمس لبيتها الأسد فالمريخ كوكب النشاط والطاقة ينتقل أيضاً إلى بيته الحَمَلْ (المريخ يحكم الحمل والعقرب) وتطول مُدة إقامته بسبب أنه سيكون فى الرّجوع (بطء سرعته عن مُعدّلها الطبيعى) فى الفترة من 12 سبتمبر إلى 14 نوفمبر ، وفترة الرجوع لاتعنى مشاكل بالضرورة لكنها تعنى تخفيض لسرعتك وهذا مُفيد لتلافى أخطاء التسرّع وإغفال التفاصيل الصغيرة والتى يأتى منها الفشل ، بوجود زحل رمز القوانين فى بيته الجدى والمُشترى رمز الحظوظ السعيدة والأسفار البعيدة فى بيته القوس فمشاريع الدراسات العليا والهجرة لأراضٍ بعيدة مع الإلتزام بالقوانين والمُستندات المطلوبة لها نسبة نجاح مُرتفعة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الأنشطة الإجتماعيّة قد تثمر عن ولادة مشروع جديد بالتعاون مع صديق أو توفير وظيفة إضافيّة لك تحتاج لها، إيد على إيد تساعد.





برج الثور: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج الجوزاء: النصيحة التى قد توجهها لأحدهم على الملأ تبدو توبيخاً، غلف عبارات النصح بورقة سوليفان ناعمة لتجد الأذن المُنصتة.





برج السّرطان: لا مجال للفهلوة فى طريق العمل الجادّ، إحرص على أن تسلك الطريق المُتعبة لكنها الآمنة، إمشى عِدِلْ يحتار عدوّك فيك.





برج الأسد: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج العذراء: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أو الأشخاص المشبوهين أفضل ما يُمكن أن تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى.





برج الميزان: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.

برج العقرب: حتى من قد تعتقد أنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، كما أنّ ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج القوس: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: لا تسعَ خلف فرصة تبدو مغرية لكنّ بها شبهة قانونيّة أو لا تخلو من عيب، لا تستسلم لإلحاح ماكر، لا تقرصينى يانحلة.





برج الدّلو: لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج الحوت: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.



