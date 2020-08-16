المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي الـ 11 ألف نقطة مع بداية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.54% متجاوزاً مستوي الـ 11 ألف نقطة.

وبمستهل الجلسة ، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11003 نقطة، ما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشر اِ "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2550 نقطة











