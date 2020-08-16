المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي الـ 11 ألف نقطة مع بداية التعاملات
الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:27 ص
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.54% متجاوزاً مستوي الـ 11 ألف نقطة.
وبمستهل الجلسة ، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11003 نقطة، ما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشراِ "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2550 نقطة
وإختتمت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي على مكاسب جماعية ، لينهى المؤشر الرئيسي تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.2% عند 10944 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 1650 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة بلغت 1.210 مليار جنيه بحجم تداول 410 مليون سهم من خلال 38664 صفقة بمخطط سيولة 52% للشراء ، بالتداول على 178 ورقة مالية ربحت منها 75 ورقة و تراجعت 78 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 25 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.522 مليار جنيه مسجلا 607.944 مليار جنيه.
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