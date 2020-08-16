جوارديولا يتحدث عن الفرصة التي أضاعت كل شيء

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:35 ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
وكالات
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يبدو أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي غير راض عن فريقه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

حول النظام الجديد للبطولة بإقامة مباريات دور الثمانية، ونصف النهائي من لقاء واحد، بسبب الظروف الناتجة عن تفشي فجائحة كورونا، أوضح أن هذا النظام له إيجابيات وسلبيات.

أما عن فشله في تخطي عقدة دور الثمانية في البطولة مع الفريق الإنجليزي، قال: "الأمر بمثابة حاجز يجعل الأمور صعبة علينا".

وتابع: "بالطبع سنتخطى هذا الحاجز، هذه المجموعة ستحقق هذا الأمر".

وقال جوارديولا: "هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى الخسارة، عندما تضيع الفرص، وترتكب مثل هذه الأخطاء التي ارتكبناها، فسوف تجد نفسك خاسراً".

وعن فرصة ستيرلينغ التي أضاعها بغرابة، وكان من الممكن أن تمنح السيتي التعادل 2-2: "فرصة ستيرلينج تلخص كل شيء"، مشيراً إلى ضرورة استغلال الفرص في مثل هذا النوع من المباريات، وتجنب الأخطاء قدر الإمكان.

واختتم: "لعبنا بطريقة جيدة في بداية الشوط الثاني، لكن ذلك لم يكن كافياً، علينا الاسترخاء ونسيان ما حدث، عند التحضير للموسم القادم سنقوم بتصحيح الأخطاء ونسعى للتحسن".

وفشل السيتي من جديد في تحقيق هدفه الأكبر بحصد لقب "التشامبيونز ليج"، ولا ينجح في التأهل للمربع الذهبي منذ آخر مرة في 2016 عندما ودع على يد ريال مدريد الإسباني.

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