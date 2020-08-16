مدبولي: السيسي وجه بتحقيق التنمية الشاملة للنقل بحلول 2052
الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:33 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية لن تتحقق بدون وجود مشروعات نقل، واصفا إياها بـ"شرايين التنمية".
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تحقيق التنمية الشاملة بحلول 2052 لكل قطاعات النقل، مؤكدا أنه في خلال سنوات قليلة سيكون تم اكتمال مخطط تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن مصر حققت تقدم كبير في مجال تطوير شبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة.
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.
وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.
حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.
وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.
وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.
وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.
ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.
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