مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:31 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
Advertisements

تحدث مهاجم الزمالك السابق ، عن أزمة رمضان صبحي ورحيله عن الأهلي في الفترة الأخيرة واقترابه من الانضمام إلى بيراميدز.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري بسبب فرق النقاط الكبيرة".

وعن ملف رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، علق: "رمضان صبحي لا يستحق اللعب أو التواجد في النادي الأهلي".

وتابع: "الأهلي من صنع نجومية رمضان ومنحه أموال طائلة خلال إعارته في موسم ونصف، وبعد كل ذلك اللاعب باع النادي".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد عبد اللطيف رمضان صبحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ ثلث ساعة

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 9 ساعات

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يرفض طلب مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

04:11 ص

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

09:32 ص

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان