بعد تعرضها للانتقادات.. أحلام توجه رسالة لنادين نسيب نجيم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
نشرت الفنانة أحلام على مساندة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد تعرضها للعديد من الاتهامات التي وجهت لها باستغلال مأساة انفجار مرفأ بيروت للخضوع لعمليات تجميل وكسب التعاطف نحوها.

وقد غردت أحلام عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائله: "برافو عليها فعلا في ناس اشباههم ناس بس هم في الحقيقه حيوانات بشريه يعني نادين دمها في كل بيتها طلعت عشان تعمل تجميل وهي ملكه جمال مش بحاجه تجميل".

وتابعت: "أقل من حقه هالكلام ولك العمى ناس بدون انسانيه حرام نادين ما بتساهل هالقسوه من هل. نادين قلبنا معك ولا يهمك بنحبك".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، عرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يرفض طلب مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

04:11 ص

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

09:32 ص

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان