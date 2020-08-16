بعد تعرضها للانتقادات.. أحلام توجه رسالة لنادين نسيب نجيم

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نشرت الفنانة أحلام على مساندة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد تعرضها للعديد من الاتهامات التي وجهت لها باستغلال مأساة انفجار مرفأ بيروت للخضوع لعمليات تجميل وكسب التعاطف نحوها.



وقد غردت أحلام عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائله: "برافو عليها فعلا في ناس اشباههم ناس بس هم في الحقيقه حيوانات بشريه يعني نادين دمها في كل بيتها طلعت عشان تعمل تجميل وهي ملكه جمال مش بحاجه تجميل".



وتابعت: "أقل من حقه هالكلام ولك العمى ناس بدون انسانيه حرام نادين ما بتساهل هالقسوه من هل. نادين قلبنا معك ولا يهمك بنحبك".



يذكر أن آخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، عرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.