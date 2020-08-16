عرض "سيد درويش" على مسرح محمد عبدالوهاب الشهر المقبل

Advertisements







يُعرض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، المسرحية الاستعراضية "سيد درويش"على مسرح البالون بالعجوزة، وذلك يوميًا فى التاسعة والنصف مساءً.





وقال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية في بيان له ، إنه يُلقي الضوء على حياة الموسيقار سيد درويش، ويعرض أهم المحطات الفنية فى حياته، بجانب التعرف على الشخصيات الفنية الهامة التى كان لها تأثير كبير خلال مشواره الفني، لافتًا أن المسرحية ستعرض على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل .



مسرحية "سيد درويش" يُشارك في بطولتها محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.



والمسرحية من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، د.طارق دياب "، إخراج أشرف عزب.