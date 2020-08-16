الحروب السرية للفوز بلقب النائبة المعينة بين هوانم المجتمع

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

حروب غير معلنة وتربيطات سرية وتحركات بين طبقة معينة من هوانم القاهرة الشهيرات ممن يعملن بالعمل الخيرى تارة أو رئاسة بعض الجمعيات الخيرية تارة أخرى أو رئيسات سابقات لبعض مؤسسات العمل الأهلى الخيرى أو بعض الوجوه الشهيرة من جانب أخر من أجل الفوز بالحصول على مقعد فى مجلس الشيوخ من بين المعينين المائة، فواحدة تختفى تماماً من المشهد العام والظهورات وتقلل من اللقاءات من أجل عدم حرق اسمها مكتفية برصيد سابق أو لقب قديم أو مصاهرة عائلة مالية كبيرة، وواحدة تحاول المغازلة بأسماء مهمة فى عائلتها، وثالثة تعتمد على أنها سيدة مجتمع شهيرة ومنتشرة، والبعض منهن يطلق من بعيد شائعات التواصل معها من أجل المجئ كأحد الوجوه المعينة كنوع من بالون الاختبار، وفى ذات الوقت للظهور فى الكادر والتذكير بالاسم، كل هؤلاء فى كفة والصراع الداخلى بين طبقة معينة من سيدات الأعمال الشهيرات فى كفة وبعض سيدات الجامعات فى كفة ثالثة أو الإعلام، فلقب سيادة النائبة عضو مجلس الشيوخ المعينة أعظم الألقاب، يا ترى من الفائزة؟!.

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