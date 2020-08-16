"القرآن" في مستهل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

استهل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء أيمن عقل.





يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.