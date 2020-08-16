"القرآن" في مستهل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو
الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:22 ص
هدى عبدالرازق
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استهل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء أيمن عقل.
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.
وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.
حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.
وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.
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