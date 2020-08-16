بلقيس فتحي تحتفل بميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

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نشرت الفنانة الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهرت بلقيس في هذا الفيديو محتفلة بعيد ميلاد زوجها سلطان عبد اللطيف وسط أجواء رومانسية وتغني له.



وتوالت عليها العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "ما شاء الله جمال جدًا، ربنا يحميكم ويخليكم لبعض".



يذكر أن بلقيس قد أطلقت مؤخرا اغنية باللهجة المغربية بعنوان “لا في إيز غود” (الحياة حلوة), من كلمات يوسف آدم وألحان محمد الرفاعي ودي جي يوسف وتم تصوير الفيديو كليب بين المغرب وفرنسا والسنغال.